Aufgezeichnet von Pierre Gricius



„Ich heiße Abiel Tesfu, ich bin am 24. Dezember 1993 in Endadeko in Eritrea geboren. Endadeko liegt bei Dekemhare, ungefähr auf halber Strecke zwischen der Hauptstadt Asmara und der Grenze zu Äthiopien. Ich habe fünf Brüder und zwei Schwestern, ich bin das älteste Kind. Meine Mutter ist im Mai 2007 gestorben.

In Eritrea dürfen die Kinder mit sechs Jahren zur Schule gehen ...