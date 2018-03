Berchem scheidet im Viertelfinale des Handball-Challenge-Cups aus. Das Rückspiel in Crauthem verloren die Roeserbanner gegen AEK Athen mit 18:32.

Lehrstunde für Berchem

Beim Hinspiel waren es sieben Tore gewesen. Doch das Viertefinalrückspiel des Challenge-Cups verlor Berchem am Samstagabend dann mit 18:32.

(dat/LuS) - Das Wunder war für Berchem nie auch nur in Reichweite: Die Roeserbanner verloren das Viertelfinalrückspiel des Challenge-Cups gegen AEK Athen mit 18:32. Das Hinspiel hatte der HC Berchem mit sieben Toren Unterschied verloren.



Athen agierte vor 600 Zuschauern - darunter 150 lautstarke Griechen - vom Start weg sehr stark und ließ nichst anbrennen. Die Griechen waren in der Abwehr sehr aggressiv und überzeugten mit effektiven Tempogegenstößen. Die Gäste legten sich sofort eine komfortable Führung zu.

Berchem hingegen fand nie richtig in die Begegnung. Zur Pause stand es bereits 8:15 aus der Sicht der Gastgeber. Am Ende stand dann ein 18:32 auf der Anzeigetafel. "Wir waren in allen Belangen unterlegen und Athen ist verdient eine Runde weiter", so Berchems Trainer André Gulbicki nach dem Ausscheiden.