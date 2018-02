(jan) - Es ist wohl nur noch Formsache: Nationalspieler Chris Philipps wird seine Karriere als Fußballprofi in Polen fortsetzen. Wie sein neuer Club Legia Warschau am Donnerstag mitteilte, fehlt für die Unterschrift des 23-Jährigen nur noch der obligatorische Medizincheck am Freitag.

Aktuell befindet sich der Defensivspieler mit der Mannschaft in Spanien, wo sich Legia auf die ersten Spiele nach der Winterpause vorbereitet. Am 9. Februar geht es für den Spitzenreiter der ersten polnischen Liga mit dem Spiel beim Tabellenfünften Zaglebie weiter.

"L'Equipe" berichtete am Mittwoch, dass der Luxemburger einen Vertrag über dreieinhalb Jahre unterschreiben wird. Seit seiner Jugend stand Philipps beim FC Metz unter Vertrag.

Chris Philipps już w Benidormie! Po zaliczeniu testów medycznych zawodnik ma podpisać kontrakt z Legią 👊

Więcej: https://t.co/mBJmZNQUgX pic.twitter.com/g8FOpzQFDR — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) February 1, 2018