Legendäre Heimspiele im Stade Josy Barthel

Die Fußball-Nationalelf hat während knapp 90 Jahren im Stade Josy Barthel um Siege gekämpft. Rückblick auf vier legendäre Heimspiele.

Das Testländerspiel am Mittwoch gegen Österreich und die Nations-League-Begegnung am Dienstag in einer Woche gegen Aserbaidschan werden die letzten Auftritte der Nationalelf im Stade Josy Barthel sein. Rückblick auf vier legendäre Länderspiele an der Route d'Arlon.



Luxemburg besiegt Portugal mit 4:2. Was heutzutage schwer vorstellbar ist, wurde am 8. Oktober 1961 in der WM-Qualifikation Realität. Damals war der Fußball noch nicht so durchorganisiert wie heute: Da die beiden Teams in roten Trikots auflaufen wollten, mussten kurzerhand neue Uniformen für die Luxemburger Spieler besorgt werden. Der Anpfiff verzögerte sich deshalb ...