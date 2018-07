LeBron James geht zu den Lakers

Die Gerüchte wurden bestätigt, der Wechsel ist perfekt. LeBron James, der aktuell beste Basketballer der Welt, verlässt die Cleveland Cavaliers und geht nach Los Angeles.

Die Gerüchte wurden bestätigt, der Wechsel ist perfekt. LeBron James, der aktuell beste Basketballer der Welt, verlässt die Cleveland Cavaliers und geht nach Los Angeles.

(sid) - Basketballstar LeBron James kehrt den Cleveland Cavaliers aus der nordamerikanischen Profiliga NBA zum zweiten Mal den Rücken. Der 33 Jahre alte Forward schließt sich dem Ligarivalen Los Angeles Lakers an, wie sein Management am späten Sonntagabend (Ortszeit) mitteilte. King James unterschreibt bei den Lakers einen Vierjahresvertrag, der ihm insgesamt 154 Millionen US-Dollar (rund 131 Millionen Euro) Gehalt einbringt.

Zuvor hatte der 14-malige Allstar eine hochdotierte Option auf Vertragsverlängerung bei den Cavaliers abgelehnt, die er 2016 zum einzigen Meistertitel der Vereinsgeschichte geführt hatte.

Die Lakers, einstiger Club von NBA-Stars wie Earvin Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant oder Shaquille O'Neal befindet sich seit Jahren im sportlichen Dauertief.



Nur ein Titel bei vier Finals



James hatte Cleveland in den vergangenen vier Spielzeiten jeweils ins NBA-Finale geführt. In den vier Duellen mit den Golden State Warriors war Cleveland allerdings nur ein Mal siegreich. Besonders in der abgelaufenen Finalserie (0:4) haderte James, der konstant einer der besten Punktesammler der NBA ist und zahlreiche Ligarekorde hält, mehrfach mit seinen Teamkollegen.

2010 hatte James die Cavs zum ersten Mal verlassen. Mit den Miami Heat gewann der zweimalige Olympia-Goldmedaillengewinner in der Folge drei Meistertitel in vier Jahren. 2014 kehrte er dann unter großen Ovationen zum Team aus Ohio zurück.