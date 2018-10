Johan Bruyneel darf nie mehr in den Radsport zurückkehren. Das entschied der Internationale Sportgerichtshof CAS.

Lebenslange Sperre für Bruyneel

(sid) - Lance Armstrongs früherer Teamchef Johan Bruyneel darf nie mehr in den Radsport zurückkehren. Der Internationale Sportgerichtshof CAS hat den 54 Jahre alten Belgier lebenslang gesperrt. Der frühere Leiter des US-Postal-Teams wurde für seine Rolle in der Dopingaffäre um Armstrong zur Verantwortung gezogen. Bruyneel war bei allen sieben Siegen Armstrongs bei der Tour de France, die mittlerweile annulliert wurden, an der Seite des Texaners.

"Ich bin mir darüber im Klaren, dass in der Vergangenheit viele Fehler gemacht wurden", kommentierte Bruyneel in einem offenen Brief auf Twitter die CAS-Entscheidung: "Es gibt viele Dinge, die ich zutiefst bereue."



Open Letter From Johan Bruyneel pic.twitter.com/BvJDARqCYP — Johan Bruyneel (@JohanBruyneel) October 24, 2018

Bruyneel, auch ehemaliger Sportlicher Leiter beim RadioShack-Nissan-Trek-Team, war 2014 von einem Schiedsgericht in den USA zu einer zehnjährigen Sperre verurteilt worden. Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) war daraufhin vor den CAS gezogen.