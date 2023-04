Am Samstag treffen die zwei Nationalspieler in der Bundesliga aufeinander. Im Vorfeld sprach der „Kicker“ mit den beiden Luxemburgern.

Leandro Barreiro und Mathias Olesen machen Werbung für Luxemburg

Leandro Barreiro und Mathias Olesen haben sich in der Bundesliga etabliert. Am 28. Spieltag kommt es im deutschen Oberhaus zum Duell zwischen den Vereinen der beiden Luxemburger. Köln empfängt Mainz am Samstag ab 15.30 Uhr. Vor dem Aufeinandertreffen führte die Sportzeitschrift „Kicker“ ein Doppelinterview mit Barreiro und Olesen.

Leandro Barreiro im Zweikampf mit Bremens Leonardo Bittencourt (links). Foto: dpa

„Was mich freut ist, dass wir Fußballer aus Luxemburg ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen“, wird Barreiro zitiert. Sein FLF-Teamkollege erklärt: „Die Entwicklung unseres Fußballs ist super. Wenn man auf die U 17 oder die U 19 schaut, die gute Ergebnisse erzielen, dann sieht man, dass unser Nachwuchs richtig gutes Potenzial hat.“

Jeff Strasser ist die Nummer eins

Olesen absolvierte bislang 16 Bundesliga-Partien, Barreiro bereits 104. Die Bestmarke von Jeff Strasser, der insgesamt 194 Mal im deutschen Oberhaus auf dem Rasen stand, hat sich der Mainzer nicht als Ziel gesetzt. „Nein, da entwickele ich keinen besonderen Ehrgeiz.“

Dass ich es so weit geschafft habe, hängt in einem großen Maße mit meiner Einstellung zusammen. Leandro Barreiro

Dass die beiden für viele junge Talente Vorbilder sind, ist den Fußballern bewusst. „Dass ich es so weit geschafft habe, hängt in einem großen Maße mit meiner Einstellung zusammen. Das versuche ich weiterzugeben an die jüngeren Menschen“, sagt Barreiro.

Danel Sinani droht nach einer Knieverletzung das Saison-Aus Gerade als es anfing, für Danel Sinani und Wigan besser zu laufen, kommt die Hiobsbotschaft für den Luxemburger.

Olesen glaubte selbst lange nicht daran, dass ihm der große Sprung gelingen würde. „Damals, als ich in der U19 von Eintracht Trier gespielt habe, hätte ich nie gedacht, dass ich es in die Bundesliga schaffen würde. Man hofft natürlich immer. Aber es war als Ziel einfach zu unrealistisch.“

Bei der FLF-Auswahl sind Mathias Olesen (19) und Leandro Barreiro (16) Teamkollegen, in der Bundesliga treffen die beiden Luxemburger am Samstag als Gegner aufeinander. Foto: Jeff Lahr/sportspress.lu

In dieser Saison verfolgen Barreiro und Olesen unterschiedliche Ziele. Mainz hat als Tabellenachter noch Chancen auf den Europacup, Köln würde sich als Zwölfter mit dem Klassenerhalt begnügen. Sollten die beiden Luxemburger am Samstag tatsächlich zum ersten Mal gemeinsam in der Bundesliga auf dem Platz stehen, werden sie alles dafür tun, die nächsten Punkte einzufahren – und weiter Werbung zu machen.

