Leandro Barreiro, symbole d’un pressing déterminant

Christophe NADIN Voici le bulletin de notes des Luxembourgeois. De 1 pour un match éblouissant à 6 pour une prestation catastrophique. Interagissez avec nous! Votez!

Les Lions Rouges ont battu la Bosnie-Herzégovine 2-0 mardi soir pour leur quatrième sortie dans cette campagne de qualification pour l'Euro allemand.

La star, c’est le pressing! C’est lui qui a permis au Luxembourg d’inscrire deux buts. Le meilleur lanceur d’alerte fut une fois de plus Leandro Barreiro, infatigable dans l’entrejeu et un peu partout ailleurs aussi. La charnière centrale n’a pas bronché et Danel Sinani a inscrit son 11e but en sélection. Une sacrée performance.

Anthony Moris: 3. On s’attendait à un tir nourri des Bosniens, mais le gardien de l’Union Saint-Gilloise n’a pas été autant sollicité que ça. Tout ce qu’il a dû faire, il l’a bien fait. Ses relances furent une nouvelle fois la source de plusieurs contres visiteurs. Il fut aussi souverain dans les airs. Il tenait à la clean sheet comme à la prunelle de ses yeux et s’est joliment interposé devant Hamulic en toute fin de rencontre.

Enes Mahmutovic: 2. Au duel ou à l’anticipation, le grand défenseur du CSKA Sofia a répondu présent. Pas plus Edin Dzeko, avec qui il a échangé quelques noms d’oiseaux que Miroslav Stevanovic ne l’ont impressionné. L’ancien du Fola s’est installé l’air de rien dans cette charnière bicéphale.

Maxime Chanot: 3. Presque réduit à un travail de garde pendant une bonne partie du match, le New-Yorkais s’est montré à son avantage dans la partie la plus délicate pour le Luxembourg. Son expérience a permis d’éviter des situations brûlantes.

Mathias Olesen: 3. C’était un match taillé sur mesure pour le joueur du FC Cologne. Avec de l’impact physique comme il aime et la possibilité de relancer proprement, on a vu l’une des versions les plus intéressantes du milieu polyvalent. Il a lui aussi participé au déclenchement du pressing qui fut la clef du match.





Mathias Olesen a joué un rôle important dans le pressing. Photo: Mélanie Maps/sportspress.lu

Florian Bohnert: 3. Arrière-gauche ce mardi, le joueur de Bastia a répondu aux attentes en première période avant de connaître plus de problèmes après la pause. Il commet un penalty sur Dzeko en l’accrochant par le maillot et passe très près d’un second carton jaune sur une faute d’antijeu caractérisée. Son coffre lui a permis de tenir la distance.

Laurent Jans: 3. Le capitaine avait retrouvé son côté droit avant de basculer à nouveau à gauche la dernière demi-heure. Parfois emporté par son élan et pris dans son dos sur les dédoublements bosniens en première mi-temps, il a manqué de discernement dans ses choix offensifs. Sa générosité et son vécu ont aidé l’équipe dans les moments difficiles.

Christopher Martins: 2. On l’a moins vu qu’à l’accoutumée, mais on n’a pas vu non plus Miralem Pjanic rayonner dans son périmètre. C’est bon signe. Il est monté en puissance et son expérience du haut niveau lui a permis de faire les bons efforts aux bons moments. Il a éteint l’incendie à la 29e minute avant de jouer les essuie-glaces de luxe devant la défense.





Christopher Martins a aidé l'équipe avec son expérience. Photo: Mélanie Maps/sportspress.lu

Leandro Barreiro: 2. Le joueur de Mayence a annoncé la couleur en grattant un premier ballon dans les pieds de Kodro (5e). Impeccable dans le repli, c’est souvent lui qui déclenchait le pressing qui a considérablement gêné les Bosniens. Son travail de fourmi entre les lignes s’est révélé précieux et ses remontées de ballon un vrai nectar. Il ne lui aura manqué qu’un petit but pour obtenir la note parfaite.

Danel Sinani: 2. On l’avait qualifié de «précieux» face au Liechtenstein. Il s’est montré plus que ça ce mardi à Zenica. Décisif lorsqu’il fait preuve de sang-froid pour ajuster Sehic (2-0) et hargneux dans les duels lorsque la Bosnie-Herzégovine témoignait enfin son envie de revenir au score. A droite ou dans l’axe, c’est taille patron! Remplacé par son frère Dejvid dans les arrêts de jeu.

Alessio Curci: 3. Le joueur le plus avancé sur l’échiquier de Luc Holtz a eu le mérite d’occuper les défenseurs adverses avec ses courses multiples. Il a provoqué l’une ou l’autre faute intéressante et gêné un défenseur lorsque Barreiro obtient la première balle de break (47e). Il manque encore de poids dans les duels, mais sa prestation fut plus convaincante que face aux principautaires. Remplacé à la 58e minute par Marvin Martins.





Yvandro Borges: 3. Sa 21e présence sous le maillot de la sélection ne pouvait mieux débuter avec ce ballon volé à Barisic et exploité après avoir dribblé Sehic. Ce deuxième but en sélection couronnait sa bonne prestation face au Liechtenstein. Il a semblé un peu en panne d’essence après l’heure de jeu mais son replacement est venu compenser une activité offensive moins prégnante que samedi dernier. Remplacé par Dirk Carlson à la 83e minute.





Yvandro Borges a inscrit le premier but de la soirée. Photo: Mélanie Maps/sportspress.lu

Marvin Martins : 4. Le défenseur de l’Austria Vienne a connu une entrée compliquée avant de peu à peu trouver son rythme. Sa faute sur Dzeko qui lui vaut un carton jaune était nécessaire pour endiguer l’action locale.



Dirk Carlson et Dejvid Sinani n’ont pas compilé assez de minutes de jeu pour être notés.

