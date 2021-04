Nach der Niederlage gegen Basket Esch haben Walferdingens Basketballer das Nachbarschaftsduell gewonnen. Auch T71 und Contern feiern Siege.

Leader Résidence zurück in der Erfolgsspur

Tabellenführer Résidence hat am 16. Spieltag der Total League in die Erfolgsspur zurückgefunden. Nachdem Walferdingen nach einer Erfolgsserie von zehn Siegen gegen Basket Esch als Verlierer vom Platz gegangen war, haben Gindt und Co. am Samstag das Nachbarschaftsduell mit Amicale gewonnen (102:78). Der alles überragende Spieler war der Walferdinger Adam Eberhard mit einem Triple-Double, bestehend aus 46 Punkten, 18 Rebounds und zwölf Assists.

Das Männerteam von T71 Düdelingen hat die Nachricht, dass Trainer Ken Diederich seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird, gut verdaut. Im Heimspiel gegen die Musel Pikes ließ das Team aus der Forge du Sud nichts anbrennen (97:61). Das dritte Viertel entschieden die Düdelinger mit 30:12 zu ihren Gunsten.

Im Jahr des 50. Jubiläums belegt T71 nach 16 Spieltagen den zweiten Tabellenplatz. Die Musel Pikes sind ihrerseits nach drei Niederlagen in Serie auf Rang sieben abgerutscht und haben derzeit einen Rückstand von drei Zählern auf Platz sechs, der zur Teilnahme an den Play-offs berechtigt.

Contern hat seinen positiven Trend fortgesetzt und den dritten Sieg in Serie eingefahren. In Heffingen behauptete sich das Team von Trainer Gavin Love mit 93:67. Neben den US-Profis wusste bei Contern vor allem René Wolzfeld mit 19 Punkten in der Offensive zu begeistern.

Die Gäste haben in der Tabelle nun einen Vorsprung von vier Punkten auf den siebten Platz und können sich berechtigte Hoffnungen auf die Teilnahme an den Play-offs machen.





