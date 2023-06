Le RSV Cologne s'est montré impitoyable dans le money time et oblige le club luxembourgeois à jouer un second match d'appui.

Rugby

Le RC Luxembourg grille un premier joker

Le RC Luxembourg n’est pas encore en 1ʳᵉ Bundesliga. Le club de Cessange a connu un cruel épilogue dans le match d’appui qui l’opposait au RSV Cologne samedi après-midi. Plutôt dominateur en première période avec notamment une possession de balle plus marquée, le RCL inscrit deux essais dont un est transformé et passe aussi une pénalité. Le tableau d’affichage indique 15-6 à la pause en faveur du club luxembourgeois. «Mais on rate aussi une pénalité facile à la fin du premier acte et c’est, pour moi, le premier tournant de la rencontre», raconte le président Paolo Tarakdjian.



Les deux équipes se sont livrées un match très fair-play. Photo: RC Luxembourg

Dans la chaleur de Cologne, l’équipe locale revient au combat avec plus d’agressivité, mais commet aussi pas mal de fautes. Les organismes sont soumis à rude épreuve et des changements sont nécessaires. Le RCL, privé de deux joueurs majeurs partis avec le VII en sélection à Zagreb, injecte du sang frais avec de jeunes promesses. Cologne inscrit un essai en coin à six minutes du terme et le capitaine réussit une superbe transformation qui ramène son équipe à 15-13.

Cologne reprend son pressing, hérite d’une pénalité et choisit de taper en touche à proximité de la ligne des 22m des visiteurs. «Le demi de mêlée tente alors le drop et inscrit trois points qui permet à Cologne de passer devant (16-15)», poursuit le président qui raconte encore la dernière action du match.

«On obtient une pénalité au centre du terrain, peut-être à trois ou quatre mètres après la ligne médiane. On la tente, mais le ballon passe légèrement à côté et l’arbitre met un terme à ce match très fair-play .» Le RC Luxembourg quitte tout de même le terrain avec un goût amer en bouche après avoir mené pendant toute la rencontre.

Une seconde et dernière balle de match s’offrira aux joueurs du RC Luxembourg pour monter parmi l’élite. Ils défieront le RK Heusenstamm le samedi 1ᵉʳ juillet à Cessange. Le club de la Hesse a fini à l’avant-dernière place du classement de 1ʳᵉ Bundesliga Sud-Ouest il y a quelques semaines.

