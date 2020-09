Le Progrès en quête d'un nouvel exploit

Niederkorn défie les Néerlandais de Willem II ce mercredi à 18h30 à Oberkorn au deuxième tour de l'Europa League. Un adversaire de taille que les Jaune et Noir sont cependant capables d'éliminer!

Le parfum d'un troisième tour européen a déjà enivré le Progrès il y a deux ans. L'envie d'y retourner est immense.

Le sort n'a ni été clément, ni cruel pour Niederkorn qui a hérité des Néerlandais de Willem II. Il permet aux Jaune et Noir de jouer à Oberkorn et le tout pour le tout en 90 minutes, voire 120, ce qui constitue un avantage pour le plus modeste des deux adversaires.

Car il ne faut pas inverser les rôles ...