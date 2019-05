Le Luxembourg finira en tête du classement des médailles quoi qu'il arrive ce samedi. Avec respectivement sept médailles d'or et neuf d'avance sur l'Islande et Chypre, la délégation du COSL est hors d'atteinte et jouera encore au moins trois finales ce samedi.

Le Luxembourg certain de finir en tête des Jeux

Les médailles d'or déterminent le classement final

