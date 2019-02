Malgré une entame de championnat délicate, le Fola est plus que jamais en course pour mettre fin à quatre ans de disette. Le retour aux affaires de Jeff Strasser et un groupe de qualité laissent entrevoir de belles perspectives au club doyen.

Le Fola lance son opération reconquête

Malgré une entame de championnat délicate, le Fola est plus que jamais en course pour mettre fin à quatre ans de disette. Le retour aux affaires de Jeff Strasser et un groupe de qualité laissent entrevoir de belles perspectives au club doyen.

Vice-champion en 2016, battu à la différence de buts par le F91, le Fola n'est plus parvenu à s'immiscer dans la course au titre depuis deux saisons. Julien Klein et ses partenaires comptent bien retrouver leur standing au cours des prochains mois et pourquoi pas offrir un huitième titre au club.

Auteurs de sept succès de rang en championnat, les Eschois misent sur cette spirale positive pour jouer à nouveau un rôle décisif dans la course au titre.



Retrouvez les confidences de l'entraîneur Jeff Strasser dans le Luxemburger Wort de ce jeudi 21 février.