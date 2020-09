Le F91 éteint le Progrès

Un but de Schaus en fin de match a offert les trois points au F91 ce samedi dans le match au sommet de la troisième journée remporté deux buts à un par Dudelange au Progrès.

Tout feu tout flamme en ce début de saison, le Progrès a pour la première fois dû courir après le score. Muratovic, dans un rôle de pivot qu’il affectionne, exploitait un centre de Van Den Kerkhof, pour tromper du gauche Flauss (0-1, 9e).

Gêné par le dispositif mis en place par Fangueiro, Niederkorn peinait à faire mal aux visiteurs. Habbas, un peu court (23e), Luisi, dont l’envoi était trop enlevé (28e) et Luisi encore, dont le tir était sauvé sur la ligne par Delgado (37e) ne parvenaient pas à faire sauter le verrou dudelangeois.

Habas sonnait la charge dès le début du second acte en tirant sur le poteau (46e), mais les Jaune et Noir devaient attendre la 68e minute pour égaliser lorsque Silaj reprenait d’une demi-volée magistrale un corner de Tekiela (1-1).

Dudelange avait l’occasion de reprendre l’avance mais Cools n’exploitait pas une offrande de Bastos coupable d’une passe en retrait manquée (80e) puis le tir de Kirch était contré par Skenderovic (83e).

C'est finalement Schaus, à peine entré en jeu, qui d'un tir croisé trompait Flauss pour offrir les trois points à Dudelange.

Le Fola punit Strassen

Le club doyen a lui gonflé son moral à bloc avant son long déplacement en Arménie jeudi en Europa League. Deux doublés signés Bensi (7e et 53e) et Hadji (42e et 66e) ont permis au Fola de distancer facilement une équipe de Strassen qui a sauvé la mise par Ruzgis en fin de match.



Le Fola prend provisoirement la tête du classement alors que Strassen n'a pas encore ouvert son compteur points.





