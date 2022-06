Die FLF-Auswahl muss zum Auftakt auf einen Leistungsträger verzichten, ein Teamkollege muss noch mehr Verantwortung übernehmen.

Fußball-Nationalmannschaft

Laurent Jans fehlt verletzt, Christopher Martins jetzt Kapitän

Bob HEMMEN

Laurent Jans ist nicht mit nach Vilnius geflogen. Der FLF-Kapitän zog sich im Training einen Sehnenriss im Oberschenkel zu und verpasst die ersten vier Begegnungen der Nations League. Während Diogo Pimentel den ebenfalls verletzten Olivier Thill im Kader ersetzt hatte, wurde nun kein weiterer Spieler nachnominiert.

Zum Auftakt der Gruppe 1 der Liga C trifft Luxemburg am Samstag (18 Uhr) auswärts auf Litauen. Christopher Martins wird die FLF-Auswahl in Jans' Abwesenheit als Kapitän aufs Feld führen.

Christopher Martins hat sich zum Leader entwickelt. Foto: Ben Majerus

Am Freitag wurde zudem bekannt, dass Spartak Moskau die Kaufoption für Martins gezogen hat und den 25-Jährigen bis 2026 an sich bindet.

Die Young Boys Bern hatten den Mittelfeldspieler Ende Januar zunächst nach Russland ausgeliehen, allerdings war mit Spartak eine Kaufpflicht vereinbart worden.

