Laurent bleibt in Den Helder

Alex Laurent hat Klarheit geschaffen. Der Luxemburger Basketball-Nationalspieler wird auch in der kommenden Saison für die Den Helder Suns spielen.

Der Luxemburger Basketball-Nationalspieler Alex Laurent wird auch in der kommenden Saison für die Den Helder Suns auflaufen. Der 25-Jährige hat seinen Vertrag beim niederländischen Erstligisten verlängert. In der vergangenen Saison, in der Den Helder auf Platz acht unter neun Teams landete, kam Laurent auf Durschnittswerte von 11,3 Punkten und 4,9 Rebounds.

"Die vergangene Saison war meine erste im Ausland ...