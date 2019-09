Beim Escher Kulturlaf 2019 wurde der Umweltschutz großgeschrieben. Auch Trauer beherrschte das Rennen. Hier gibt's die besten Bilder.

Laufspektakel mitten durch die Stadt

Jan MORAWSKI Beim Escher Kulturlaf 2019 wurde der Umweltschutz großgeschrieben. Auch Trauer beherrschte das Rennen. Hier gibt's die besten Bilder.

Für die Läuferinnen und Läufer ging es bei der 13. Ausgabe des Escher Kulturlafs nicht nur um den sportlichen Wettkampf. „Als ich vom tragischen Tod von Mathis Mellina erfuhr, war das ein Schock“, sagte Bob Bertemes, der das 10-km-Rennen gewann. Doch neben der Trauer um den Generalsekretär des Verbands FLA stand auch die Nachhaltigkeit im Vordergrund. So wurde das Trinkwasser in Esch in wiederverwertbaren Mehrwegbechern verteilt.

15 Beim Escher Kulturlaf sind die Teilnehmer vor beeindruckender Kulisse unterwegs. Foto: Yann Hellers

Die Veranstalter setzen auf Nachhaltigkeit und verzichten unter anderem auf Einwegbecher. Foto: Yann Hellers Zahlreiche Musikgruppen sorgen für Stimmung. Foto: Yann Hellers Die Cheerleaderinnen der Sweet Devils empfangen die Teilnehmer. Foto: Yann Hellers Jenny Gloden gewinnt genauso über 10 km wie ... ... Bob Bertemes, der in 30'19'' einen neuen Streckenrekord aufstellt. Foto: Yann Hellers Bistegn Tekuam Ameshe siegt über 16 km. Foto: Yann Hellers Mo Hussein ist bei den Männern der Schnellste. Foto: Yann Hellers