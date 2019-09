Laterza: "Mein Temperament wird mir niemand wegnehmen"

Fußballer Tom Laterza stand oftmals in der Kritik. Niederkorns Außenverteidiger spricht im Interview über das Spiel gegen seinen Ex-Club Fola und seine nicht immer einfache Vergangenheit.

Mit gemischten Gefühlen blickt Tom Laterza dem nächsten Spieltag der BGL Ligue entgegen. Der 27-Jährige trug in den vergangenen sieben Saisons das Trikot von Fola Esch. Nun kehrt er als Spieler von Progrès Niederkorn und als Gegner auf den Galgenberg zurück. Laterza ist mit seiner neuen Mannschaft gut in die Liga gestartet, doch er will die Tabellenführung nicht überbewerten. Der Defensivspieler ist vorsichtiger geworden. Das hat auch mit früheren Erfahrungen zu tun.

Tom Laterza, wie geht es Ihnen vor dem Spiel gegen Ihren langjährigen Club? ...