Interview: Bob Hemmen



Seit 2012 spielt Lars Gerson in Schweden. Der Nationalspieler, der mit GIF Sundsvall derzeit mitten in der Saison steckt, weiß, was die Escher Fola am Donnerstag im Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde der Europa League gegen Östersunds FK erwartet. Der 27-Jährige spricht im Interview über den außergewöhnlichen Aufstieg des Fola-Gegners, worauf Klein und Co. aufpassen müssen und gibt eine Prognose ab.

Lars Gerson, was wissen Sie über Östersunds?



In Schweden ist es ein recht neuer Club, der vor sechs Jahren noch in der vierten Liga gespielt hat ...