Lars Gerson: "Meine Kollegen und ich sind enttäuscht"

Lars Gerson hat die schwedische Meisterschaft mit IFK Norrköping auf Rang fünf abgeschlossen. Er hat sich zu einem Leistungsträger entwickelt. Das ist auch in der Nationalmannschaft der Fall.

Interview: Andrea Wimmer

Er kann stolz auf sich sein. Lars Gerson hat es bei IFK Norrköping zum Leistungsträger bei einem Titelkandidaten gebracht. Doch die Meisterschaft verlief für den schwedischen Club nicht nach Wunsch. In der Abschlusstabelle der Allsvenskan belegt Norrköping den fünften Platz.

Am vergangenen Wochenende ging die Ligasaison, die in Schweden im Frühjahr beginnt, für Gerson und seine Kollegen mit einem 2:2 gegen Meister Djurgardens IF zu Ende ...