Laporte beweist viel Herz

Der französische Fußballer Aymeric Laporte hat für Aufsehen gesorgt. Der Verteidiger von Manchester City erntet nicht etwa wegen eines besonders gelungenen Tacklings Lob und Anerkennung. Vielmehr hat er bei einer Internetauktion auf sich aufmerksam gemacht.

Der französische Handballer Cyril Dumoulin organisiert regelmäßig Auktionen, um Geld im Kampf gegen das Corona-Virus zu sammeln. In diesem konkreten Fall sollte das Geld dem Universitätsklinikum in Nantes zugutekommen. Der 36-jährige Dumoulin spielt als Torwart für den HBC Nantes.

Helikopterabsturz in Argentinien

Die Eltern des ehemaligen Boxers Alexis Vastine boten an, das Olympiaoutfit ihres Sohnes, das er 2012 bei den Sommerspielen in London trug, für den guten Zweck versteigern zu lassen. Drei Jahre später kam der Franzose bei einem tragischen Helikopterabsturz in Argentinien während der Dreharbeiten zu einer Reality-TV-Sendung ums Leben.

Nicht nur Dumoulin, sondern auch Laporte zeigten sich tief ergriffen von der Spende. Laporte reagierte prompt: Er kaufte die Kleider für 5000 Euro – und ordnete an, sie bei Vastines Eltern zu lassen.

«Dein Talent ist groß und Dein Herz ist es aus», bedankte sich Dumoulin für die schöne Geste von Laporte.



C'est gentil merci surtout à toi pour ton action face au virus et ces enchères qui aident ceux qui en ont le plus besoin 👍🏻 à bientôt https://t.co/9s1DUak55z — Aymeric Laporte (@Laporte) April 19, 2020





