Düdelingen muss in den nächsten Spielen ohne Cheftrainer Carlos Fangueiro auskommen, der vom Verbandsgericht hart bestraft wird.

Fußball

Lange Sperre für F91-Coach Carlos Fangueiro

Bob HEMMEN Düdelingen muss in den nächsten Spielen ohne Cheftrainer Carlos Fangueiro auskommen, der vom Verbandsgericht hart bestraft wird.

Carlos Fangueiro dürfte nicht überrascht sein, dass der Aussetzer, den er sich am vergangenen Sonntag bei Düdelingens 2:3-Niederlage in Differdingen Konsequenzen haben wird. Der F91-Trainer hatte sich in der 42.' lautstark bei Schiedsrichter Alain Durieux beschwert und daraufhin die Rote Karte gesehen.

Nun beschloss das FLF-Verbandsgericht, dass Fangueiro bei den nächsten fünf Spielen nicht an der Seitenlinie stehen darf. Zudem wurde eine Geldstrafe in Höhe von 400 Euro verhängt.

F91 trifft am Sonntag (16 Uhr) zu Hause auf Rosport.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.