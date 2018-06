Beim Public Viewing des WM-Spiels zwischen Belgien und England war im Grund in der Hauptstadt einiges los. Am Ende jubelten die Fans der Roten Teufel.

Lange Gesichter im Britannia

Beim Public Viewing des WM-Spiels zwischen Belgien und England war im Grund in der Hauptstadt einiges los. Am Ende jubelten die Fans der Roten Teufel.

Das Tor des Tages vom Belgier Adnan Januzaj war so gar nicht nach dem Geschmack der Fußballfans im Britannia. Der vor allem mit englischen Anhängern bevölkerte Pub in der Hauptstadt stand am Donnerstagabend im Zeichen des entscheidenden WM-Spiels um den Sieg in Gruppe G.

Beim WM-Spiel zwischen Belgien und England ist sogar vor dem Britannia Pub die Hölle los.

