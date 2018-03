Läuft bei ihr

Die dreifache Mutter Isabelle Hoffmann hat neben ihrer Familie noch einen zweiten Lebensinhalt: der Sport. Wenn bei Wettkämpfen in der Region die Läufer über Stock und Stein hetzen, ist die Luxemburgerin meist unter ihnen. Dabei begann ihre Laufbahn auf dem Fahrrad.

(pg) - In ihrer langen sportlichen Karriere hat Isabelle Hoffmann so manches erreicht – sowohl im Radsport als auch in der Leichtathletik und im Laufen. Ein Leben ohne Sport kann sich die dreifache Mutter nicht vorstellen.



Die Fola-Athletin pflegt eine positive Sicht auf ihre sportliche Aktivität ...