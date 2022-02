Beim Leichtathletik-Meeting in Tschechien unterstreichen Vera Hoffmann und Patrizia van der Weken ihre starke Form.

Auf Rekordjagd

Läuferinnen lassen die Muskeln spielen

Beim Leichtathletik-Meeting in Tschechien unterstreichen Vera Hoffmann und Patrizia van der Weken ihre starke Form.

Die Landesrekorde in der Leichtathletik purzeln weiter. Am Donnerstag haben Patrizia van der Weken und Vera Hoffmann bei der Czech Indoor Gala in Ostrava erneut starke Leistungen gezeigt.

Van der Weken erreichte in ihrem Vorlauf über 60 m in starken 7''26 den zweiten Platz - und stellte damit ihren frischen Landesrekord von Ende Januar ein. Im Finale lief sie in 7''27 auf Rang drei.

Hoffmann unterbot ihre alte Bestmarke sogar: In 4.13'88''unterbot sie ihren alten Landesrekord um 58 Sekunden. Sie erreichte damit den sechsten Platz.

