(AFP) - «Le Losc est solide et soutenu par des partenaires financiers importants»: le président de Lille Gerard Lopez a tenu à se montrer rassurant alors que les difficultés sportives et financières s'accumulent. Il s'est exprimé ce mercredi dans une interview publié sur le site internet du club.

«Le club est endetté, comme c'est le cas depuis plusieurs années. Ce n'est ni nouveau, ni propre au LOSC (...) Entreprendre, c'est prendre et assumer des risques. Je le dis et le redis: le Losc est solide et soutenu par des partenaires financiers importants. Sa pérennité économique n'est absolument pas remise en cause», a-t-il souligné.

«En tant qu'entrepreneur, ma stratégie consiste justement à investir fortement dans le but de recréer un cercle économique vertueux mais aussi de la croissance qui doit nous amener, à terme, à développer les recettes et rééquilibrer le modèle. Nous avons commencé à le faire, même si les résultats ne sont encore visibles», a expliqué l'ancien homme fort du Fola.



Moins d'un an après le rachat du club, les perspectives ne sont donc pas réjouissantes dans la capitale des Flandres: malgré 70 millions d'euros dépensés cet été sur le marché des transferts, l'équipe végète à la 18e place alors que l'objectif affiché en début de saison était de finir «dans le Top 5». Et la semaine dernière, le club a été interdit de recrutement par la DNCG, preuve de sa santé financière fragile.

Selon M. Lopez, cette décision du gendarme financier du foot français «ne remet pas en cause la capacité du Losc à maintenir son projet de croissance et ses investissements à moyen et long terme.»

Le président lillois, qui précise ne pas avoir encore décidé s'il ferait appel de cette sanction, indique que cette décision n'obligera pas le club à vendre des joueurs au mercato d'hiver. «La première préoccupation sera de ne pas affaiblir l'équipe», souligne-t-il.

M. Lopez a également démenti les rumeurs de départ et s'est dit «200% impliqué». «L'adversité doit nous rendre plus forts encore. On garde le cap, la confiance et l'envie», a-t-il martelé.