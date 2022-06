Voici le bulletin des Luxembourgeois. De 1 pour un match éblouissant à 6 pour une prestation catastrophique. Interagissez avec nous! Votez!

Sport 4 Min.

Ce que l’on a pensé, ce que vous en pensez

La charnière centrale impériale, Sinani décisif

Christophe NADIN Voici le bulletin des Luxembourgeois. De 1 pour un match éblouissant à 6 pour une prestation catastrophique. Interagissez avec nous! Votez!

Les absences de Laurent Jans et d’Olivier Thill n’ont pas pénalisé une sélection qui a maîtrisé son sujet à Vilnius pour son entrée en matière en Ligue des Nations. Danel Sinani s’est offert un doublé qui porte son total à huit buts en équipe nationale. En face, la Lituanie a été médiocre.

Anthony Moris: 3

Le gardien de l’Union Saint-Gilloise a bien fait son travail. Il n’a jamais été mis en grande difficulté par l’adversaire. Son intervention la plus délicate fut peut-être la première sur un corner adverse (10e). Il n’a manqué qu’une relance et s’en sort avec une clean sheet qui se rajoute à sa longue liste de la saison.

Marvin Martins: 4

Parfois pris dans son dos, le latéral de l’Austria Vienne a fait parler son physique pour rester à flot. Il a tenté d’apporter le danger sur son flanc avec quelques incursions offensives suivies de centre qui n’ont pas abouti.

Maxime Chanot: 3

Une 50e sélection royale pour le défenseur du FC New York City. Derrière ses lunettes de protection, il a lu parfaitement le jeu adverse et ne s’est jamais départi de son calme à la relance. Victime de deux fautes en première période, il a montré son mécontentement à l’arbitre. Ses dernières remontrances lui ont valu un carton jaune. C’est la seule ombre au tableau.

Dirk Carlson: 3

Une rencontre placée sous le signe de la sobriété pour le défenseur de Aue. Toujours bien positionné, il n’a laissé aucun espace aux attaquants adverses. Parfois auteur de quelques sorties de défense par le passé, il s’est contenté samedi de couvrir Chanot ou Mica Pinto quand il prenait son couloir.

Mica Pinto: 3

Le latéral du Sparta est rentré plein pot dans le match, apportant le danger sur le flanc gauche dans le premier quart d’heure. Son centre pour Danel Sinani après la demi-heure de jeu méritait une meilleure fin. Le binôme qu’il a formé avec Yvandro Borges sur la gauche mérite d’être revu.





Mica Pinto a essayé d'apporter le danger sur le flanc gauche. Photo: Mélanie Maps / sportspress.lu

Leandro Barreiro: 3

Positionné un cran plus bas que lors des deux derniers matches amicaux, le joueur de Mayence a davantage rayonné. C’est lui qui est à l’origine de l’ouverture du score sur l’un de ses nombreux ballons grattés. Son volume de jeu a permis à l’équipe de tenir le choc lorsque la Lituanie a fait mine de vouloir presser.

Christopher Martins: 3

L’agent de liaison entre la défense et l’attaque s’est une nouvelle fois révélé essentiel à l’équilibre de la sélection. Ses incursions offensives créent le surnombre et son jeu de tête maintient sous tension l’adversaire sur les phases arrêtées. Son repli défensif est d’une efficacité redoutable.

Danel Sinani: 2

Le garçon a pris une autre dimension depuis qu’il a franchi la Manche. Dans tous les bons coups samedi soir, il a dû attendre la 44e minute pour ajuster le gardien adverse à la suite d’un relais lumineux avec Yvandro Borges. Il a pris son temps pour exploiter l’excellent service de Mathias Olesen pour sécuriser la victoire des Lions Rouges. Une prestation complète. Il fut remplacé à la 89e minute par Sébastien Thill.





Danel Sinani a inscrit deux nouveaux buts, portant son total en équipe nationale à huit. Mélanie Maps / sportspress.lu

Vincent Thill: 4

Le plus jeune des trois frères a mis du temps à trouver le rythme de ce match. Alors, il a défendu en attendant de porter le danger. Tranchant sur une passe que n’exploite pas Yvandro Borges (40e), il déclenche la phase qui amène le premier but. Il lui reste encore une marge de manœuvre pour atteindre son meilleur niveau. Remplacé à la pause par Gerson Rodrigues.

Yvandro Borges: 3

Avec un contrat professionnel fraîchement signé à Mönchengladbach, le jeune joueur de 18 ans s’est senti pousser des ailes et a pris de l’épaisseur par rapport à ses dernières sorties. Son entente avec Mica Pinto a fonctionné sur la gauche. A la réception d’un centre de Vincent Thill (40e), il ne cadre pas en frappant en un temps au-dessus. Son relais précis avec Danel Sinani quatre minutes plus tard amène le premier but. Encourageant pour la suite. Il fut remplacé à l’heure de jeu par Mathias Olesen.

Edvin Muratovic: 4

La nouvelle recrue du Racing a été sevrée de ballons avant la pause mais les quatre ou cinq qu’il a négociés furent très propres. Capable de rivaliser physiquement avec les Lituaniens, il a prouvé sa complémentarité avec Danel Sinani. Remplacé par Florian Bohnert à la 69e minute.

Gerson Rodrigues: 4

Luc Holtz l’avait ménagé en début de rencontre en vue des prochaines échéances. Son entrée à la pause a permis au Luxembourg de produire plus de jeu offensif, mais il a manqué de discernement dans le dernier geste.

Mathias Olesen: 3

Une rentrée canon pour le joueur du FC Cologne. Sa polyvalence va lui rendre de fiers services dans ce groupe. A peine entré qu’il imposait son physique dans les duels. Clairvoyant sur la passe qui amène le deuxième but de Sinani. Il a fallu une parade de Setkus pour l’empêcher d’ouvrir son compteur en sélection.

Florian Bohnert: 4

Vingt minutes pour se montrer et une occasion en or d’inscrire un but si Gerson Rodrigues lui avait cédé le ballon dans la foulée.





Le Luxembourg a pris trois points importants face à la Lituanie. Photo: Mélanie Maps / sportspress.lu





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.