Kurioser Blackout führt zu Niederlage

Weil J.R. Smith trotz Ballbesitz kurz vor Schluss nicht wirft, verlieren die Cleveland Cavaliers das erste Spiel der NBA-Finalserie nach Verlängerung gegen Golden State.

(jan/dpa) - Kurioser geht es kaum: Die Golden State Warriors haben in einem Basketballkrimi das erste Duell der NBA-Finalserie nach Verlängerung gewonnen. Doch bei der 114:124-Niederlage der Cleveland Cavaliers hätte Smith die Hausherren in den Schlusssekunden der regulären Spielzeit zum Sieg werfen können.

LeBron James redet auf J.R. Smith ein. Foto: AFP

4''7 vor Ende erhielt Clevelands Hill zwei Freiwürfe, verwandelte aber nur den ersten zum 107:107-Ausgleich. Nach dem zweiten Wurf holte sich Smith den Rebound, warf aber nicht mehr. Stattdessen dribbelte er Richtung Mittellinie. Nach dem vorzeitigen Schlusspfiff war Clevelands Starspieler James außer sich. Erst forderte er eine Auszeit ein, dann redete er wild gestikulierend auf seinen 32 Jahre alten Teamkollegen ein (siehe Video unten).



Während Cavs-Coach Tyronn Lue von einem groben Schnitzer seines Shooting Guards ausgeht ("Er dachte, dass wir führen"), zeichnet der Pechvogel selbst gegenüber Journalisten ein anderes Bild: "Ich wusste, dass wir vorne waren und dachte, dass wir eine Auszeit nehmen. Wenn ich davon ausgegangen wäre, dass wir vorne liegen, hätte ich den Ball festgehalten und mich foulen lassen."

Rudelbildung in der Verlängerung

James' Ärger über seinen Mitspieler war auch aufgrund der eigenen Leistung verständlicherweise riesengroß. Der Allstar stellte mit 51 Punkten einen persönlichen Play-off-Rekord auf. Beste Werfer bei Golden State waren Curry (29 Punkte) und Durant (26).

In der Verlängerung war Golden State das klar bessere Team, startete mit einem 9:0-Lauf und brachte den Sieg nach Hause. In den letzten Sekunden ging es trotzdem noch einmal hoch her: Clevelands Thompson drückte seinem höhnisch applaudierenden Gegenspieler Green den Ball ins Gesicht, die Folge war eine Rudelbildung, Thompson wurde in die Kabine geschickt.

Spiel zwei folgt am Sonntag (Ortszeit), Heimrecht haben erneut die aus dem kalifornischen Oakland stammenden Warriors.