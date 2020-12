Kunstturnen: Luxemburger Trio mit großen Zielen

Drei Luxemburgerinnen treten bei der EM im Kunstturnen an. Vor allem als Team haben sie ein großes Ziel: das Erreichen des Finales.

Dieses Trio ist etwas Besonderes. Chiara Castellucci, Céleste Mordenti und Lola Schleich vertreten Luxemburg bei der Kunstturn-Europameisterschaft der Frauen, die wie zuvor die Titelkämpfe der männlichen Kollegen in der türkischen Hafenstadt Mersin stattfindet. Dass sie dort zu dritt sind, ist bereits ein Erfolg. Denn sie können damit auch an der Mannschaftswertung teilnehmen. Und so etwas hat Seltenheitswert, jedenfalls für ein kleines Land.

„Es ist das erste Mal, dass wir alle im Seniorenbereich turnen ...