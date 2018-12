Mit ihrer Teilnahme an der EM und WM in diesem Jahr hat Laura Rissé in Luxemburg für ein Novum gesorgt. Doch die Kunstradfahrerin will in Zukunft nicht nur dabei sein.

Sport 1 5 Min.

Kunst auf zwei Rädern

Jan MORAWSKI Mit ihrer Teilnahme an der EM und WM in diesem Jahr hat Laura Rissé in Luxemburg für ein Novum gesorgt. Doch die Kunstradfahrerin will in Zukunft nicht nur dabei sein.

Als Radsportlerin trifft Laura Rissé mit der Wahl ihrer Disziplin in Luxemburg grundsätzlich ins Schwarze. Doch die 16-Jährige tritt nicht mit voller Kraft in die Pedale wie ihre vermeintlichen Kollegen Christine Majerus und Bob Jungels. Manchmal sitzt Rissé nicht einmal im Sattel. Als Kunstradfahrerin ist sie sogar im radsportbegeisterten Großherzogtum eine Exotin.

"Weil mein Vater Luxemburger ist, habe ich irgendwann beschlossen, für Luxemburg zu starten", verrät Rissé, die mit ihrer Familie in der Nähe von Heidelberg (D) lebt ...

Als Abonnent des Luxemburger Wort (Komplett- oder Digital-Abo) können Sie direkt auf alle Inhalte von Wort+ zugreifen. Sofort weiterlesen Senden Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. Geben Sie einfach Ihre E-Mail Adresse ein und lesen Sie den vollständigen Artikel.