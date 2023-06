Die Belgierin Jolien Boumkwo legt bei den Europaspielen in Polen eines der langsamsten Rennen der Geschichte hin.

European Games

Kugelstoßerin muss im Hürdensprint einspringen

Die Belgierin Jolien Boumkwo legt bei den Europaspielen in Polen eines der langsamsten Rennen der Geschichte hin.

(SID) – Rekorde sind nichts Neues für Jolien Boumkwo. In Belgien hält sie diese im Kugelstoßen, draußen wie drinnen, seit vielen Jahren. Am Samstag kam ganz unverhofft ein weiterer hinzu: Noch nie hat jemand ein Rennen über 100 m Hürden so ausgiebig genossen wie Boumkwo – genau 32,81 Sekunden lang.

„Anders als beim Kugelstoßen hatte ich diesmal wirklich das Gefühl, dass mir jeder zuschaut“, sagte die 29-Jährige grinsend. Mit ihrem spontanen Ausflug vom Ring zum Hindernissprint bei der Team-EM in Chorzow hatte sie für den unverhofften Stimmungs-Höhepunkt im gähnend leeren Riesenrund des Slaski-Stadions gesorgt.

Eigentlich hatte Boumkwo ihren Job bei den Titelkämpfen bereits erledigt: Am Freitag war sie im Kugel-Wettbewerb Siebte unter 16 Starterinnen geworden. Danach wollte Boumkwo dem belgischen Team moralisch im Kampf gegen den Abstieg aus der Topliga beistehen. Und daraus wurde der bemerkenswerteste Tag in Boumkwos Karriere.

„Wie wäre es denn mit dir?“

Weil die für den Start über 100 m Hürden vorgesehene Anne Zagré verletzt ausfiel, drohte Belgien in dieser Disziplin eine Nullpunktrunde. Weil adäquater Ersatz nicht zur Verfügung stand, der letzte Platz aber immerhin noch einen Zähler einbringen würde, hieß es von Trainerseite plötzlich: „Wie wäre es denn mit dir, Jolien?“

Jolien Boumkwo genießt ihren ungewohnten Auftritt. Foto: dpa

Und Boumkwo sagte sofort zu: „Mir hat die Idee gefallen. Ich versuche ohnehin, mich als Sportlerin nicht zu ernst zu nehmen“, sagte sie. Und weil die 29-Jährige zur Verbesserung ihrer Beweglichkeit regelmäßig Hürdenläufe ins Training einbaut und in der Frühphase ihrer Karriere gar Wettkämpfe im Sprint bestritt, „bestand für mich kein Risiko, wenn ich es gelassen angehen würde“.

Und so ging sie es an, trabte entspannt los und hinter den halb so großen Konkurrentinnen her, stieg behutsam über jede der zehn Hürden, kam 20 Sekunden nach Siegerin Teresa Errandonea aus Spanien ins Ziel. Der eine Punkt war Belgien sicher. Und weil die Schweizer EM-Dritte Ditaji Kambundji disqualifiziert wurde, kam noch ein zweiter hinzu. „Das war es wert“, sagte Boumkwo. Den Abstieg verhinderte die Quereinsteigerin durch ihren Sondereinsatz aber nicht.

Dreisprung ohne Luxemburg Belgien konnte den Platz im Hürdensprint neu besetzen, für die FLA-Auswahl war das im Dreisprung in der zweiten Division nicht möglich. Für das Frauen-Rennen hatte Luxemburg nämlich gar keine Starterin nach Polen mitgenommen. Der Grund ist, dass keine Athletin die geforderte Mindestweite von elf Metern aufweisen konnte. So gab es in dieser Kategorie keine Punkte. Am Ende stieg das Team ab.

