Kugelstoßer Bertemes macht es gerne spannend

Nach einigen ernüchternden Wettkämpfen ist der Heimsieg beim CMCM-Meeting für Kugelstoßer Bob Bertemes Balsam für die Seele.

Als die Kugel noch in der Luft ist, reißt Bob Bertemes schon die Arme hoch. „Es ist bei mir oft so, dass der letzte Versuch noch einmal gut ist“, erklärt der 27-Jährige mit einem Grinsen im Gesicht. Dabei waren die 20,65 m am Samstag beim CMCM-Meeting in der Coque nicht nur gut, sondern reichten sogar zum Sieg. Bis zu diesem letzten Durchgang hatte der starke US-Amerikaner Nick Ponzio (20,52 m) vorne gelegen. Dritter wurde Wictor Petersson aus Schweden (19,46 m).

Bereits im vergangenen Jahr hatte Bertemes beim CMCM-Meeting im letzten Versuch (20,42 m) den Sieg klar gemacht ...