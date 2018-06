Ein Schweizer und eine Österreicherin haben den Ironman 70.3 Luxembourg in Remich gewonnen. Auch der beste Luxemburger zeigte eine starke Leistung.

Küng und Hütthaler gewinnen

Jan MORAWSKI Ein Schweizer und eine Österreicherin haben den Ironman 70.3 Luxembourg in Remich gewonnen. Auch der beste Luxemburger zeigte eine starke Leistung.

Manuel Küng hat den Ironman 70.3 Luxembourg 2018 gewonnen. Der Schweizer setzte sich am Sonntag in 3.51'59'' vor dem Franzosen Romain Guillaume (auf 2'27'') und dem Briten Colin Norris (4'23'') durch. Küng ist der erste Athlet, der nach seinem Sieg 2015 zum zweiten Mal in Remich gewinnen konnte. Bei den Frauen siegte Lisa Hütthaler (A/4.13'52'') vor Susie Cheetham (GB/2'07'') und Alexandra Tondeur (B/6'38'').

Luxemburger Meister wurden Philippe Lamberty (4.04'38'') auf Rang elf vor Claude Lucas und Eric Wagner. Bei den Frauen sicherte sich Sophie Margue den Titel vor Danièle Flammang und Anja Dziadek. Verbandsmeisterin wurde Haitske Overbeek.