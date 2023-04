Fahrudin Kuduzovic n’est plus l’entraîneur des Ciel et Blanc. Le club de la capitale vient d’annoncer la nouvelle deux jours après son élimination en quart de finale de la Coupe de Luxembourg.

BGL Ligue

Kuduzovic et le Racing, c’est terminé!

Christophe NADIN Fahrudin Kuduzovic n’est plus l’entraîneur des Ciel et Blanc. Le club de la capitale vient d’annoncer la nouvelle deux jours après son élimination en quart de finale de la Coupe de Luxembourg.

Le timing peut paraître surprenant. Alors que la crise couvait depuis plusieurs semaines au Racing, le club de la capitale a tranché dans le vif alors que la fin de saison ne représente plus qu’un intérêt mineur. Les dernières chances de qualification européenne se sont envolées en fumée mercredi à Mondorf à l’issue d’un quart de finale gagné 1-0 par le club de la cité thermale.



La Coupe de Luxembourg comme bouée de sauvetage Avant de changer de cap, le Racing doit sauver sa saison en gagnant la Coupe de Luxembourg comme la saison dernière. Et ça passe d’abord par une qualification en terres mondorfoises.

Fahrudin Kuduzovic, 38 ans, avait pris la succession de Jeff Saibene à l’aube de cette nouvelle saison. Parfois séduisants à défaut d’être toujours efficaces en première partie de saison, les Ciel et Blanc s’étaient enfoncés dans une spirale négative après leur victoire à Dudelange. Leur bilan de six points sur 24 les condamnait à renoncer à un espoir de podium et même de quatrième place avant cet échec en Coupe de Luxembourg. Le staff actuel composé de Julien Humbert, Mamadou Bah et Brahim Raggui finira la saison à la tête du club.

