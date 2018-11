Kubica fährt 2019 für Williams

Eines der spektakulärsten Comebacks im Motorsport ist perfekt. Fast acht Jahre nach seinem schweren Rallye-Unfall geht Robert Kubica wieder für ein Formel-1-Team an den Start.

(SID) - Robert Kubica (33 Jahre) kehrt knapp acht Jahre nach seinem Horrorunfall in die Formel 1 zurück. Der Pole wird in der Saison 2019 Stammpilot bei Williams und damit Teamkollege von Rookie George Russell, wie der Traditionsrennstall am Donnerstag bekannt gab. In dieser Saison war Kubica bereits Ersatzfahrer bei Williams.

Mit Kubicas Rückkehr in die Formel 1 ist eines der spektakulärsten Comebacks der Königsklasse im Motorsport endgültig perfekt ...