Vierschanzentournee

Kubacki verkürzt den Rückstand zu Granerud

Joe GEIMER Dawid Kubacki ist der beste Skispringer am berühmten Bergisel. Halvor Egner Granerud hat nach wie vor die besten Chancen auf den Tourneesieg.

(dpa/sid) - Der polnische Skispringer Dawid Kubacki hat den dritten Wettkampf der 71. Vierschanzentournee in Innsbruck gewonnen. Der Olympia-Dritte setzte sich als Halbzeitführender am Mittwoch mit 3,5 Punkten vor Tour-Leader Halvor Egner Granerud durch. Der Norweger verbesserte sich mit der Höchstweite von 133 Metern im zweiten Durchgang bei Aufwind noch vom siebten auf den zweiten Platz. Der Slowene Anze Lanisek sicherte sich Rang drei. Als bester Österreicher landete Stefan Kraft auf dem vierten Rang.

Die deutschen Skispringer erwischten einen schwachen Tag. Als Bester aus dem Team von Bundestrainer Stefan Horngacher belegte der 22 Jahre alte Philipp Raimund den 13. Platz. Andreas Wellinger landete auf dem 18. Rang. Karl Geiger war tags zuvor völlig überraschend schon in der Qualifikation ausgeschieden.

Kubacki flog auf 127,0 und 133,0 m und holte seinen fünften Saisonsieg. Im Kampf um den goldenen Adler verkürzte der Olympia-Dritte seinen Rückstand auf Granerud von 26,8 auf 23,3 Punkte. Alle anderen Springer kommen eigentlich nicht mehr für den Gesamtsieg infrage: Lanisek liegt als Dritter 54 Punkte zurück, Piotr Zyla (PL) weist als Vierter einen Rückstand von 70 Punkten auf. Auf den weiteren Plätzen folgen Kamil Stoch (PL), Kraft, Daniel Tschofenig (A) und Wellinger.

Bereits am Donnerstag (16.30 Uhr) geht es mit der Qualifikation in Bischofshofen (A) weiter. Am Freitag (16.30 Uhr) findet dann an Ort und Stelle das vierte Springen statt.

