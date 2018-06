Argentinien steht vor dem WM-Aus. Messi und Co. unterlagen starken Kroaten mit 0:3. Torhüter Caballero leitete die Niederlage mit einem folgenschweren Fehler ein.

Kroatien schießt Messi an den Abgrund

(dpa) - Lionel Messi schlich mit versteinerter Miene als Erster vom Platz und hätte sich am liebsten in Luft aufgelöst, auf der VIP-Tribüne weinte Diego Maradona. Fußball-Vizeweltmeister Argentinien steht nach einer Demontage durch Kroatiens Fußball-Nationalmannschaft vor dem WM-Aus. Angeführt von den Spanien-Legionären Luka Modric und Ivan Rakitic sind die überragenden Kroaten durch einen 3:0-Sieg ins Achtelfinale eingezogen und haben die Hoffnungen von Messi auf dessen ersten WM-Titel so gut wie zerstört.

Ante Rebic nutzte in der 53.' einen verheerenden Fehler von Argentiniens 36 Jahre altem WM-Debütanten Wilfredo Caballero im Tor der Südamerikaner zum 1:0, ehe Modric und Rakitic mit ihren Treffern (80.', 90.+1.') für den 3:0-Endstand sorgten.

„Das war ein toller Abend für uns und ein perfektes Spiel. Der Fehler des Torwarts hat uns sehr geholfen. Das können wir jetzt genießen. Die nächste Runde war unser erstes Ziel“, sagte Modric im ZDF.

Mit nur einem Punkt nach zwei Spielen haben Messi und seine Mitspieler das Weiterkommen nicht mehr in eigener Hand. Zwei Tage nach seinem 31. Geburtstag könnte für Messi am nächsten Dienstag in St. Petersburg womöglich schon das letzte Spiel in der Nationalelf anstehen - beim möglichen ersten Vorrundenaus für Argentinien seit 2002 ist der Rücktritt des fünfmaligen Weltfußballers nicht mehr auszuschließen.