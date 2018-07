Kroatien steht erstmals seit 1998 wieder im Viertelfinale einer Fußball-WM. Nach einer lange zähen Partie gegen kontrollierte Dänen fällt die Entscheidung im Elfmeterschießen.

Kroatien nach Elfmeterkrimi weiter

(dpa) - Zwei schnelle Tore und ein Finale furioso: Im Elfmeterschießen hat Kroatien sein Fußball-Märchen fortgesetzt. Beim Krimi wurde Torwart Subasic mit seinen drei Paraden gegen Eriksen, Schöne und Nicolai Jörgensen zum Helden. Modric und Co. feierten so beim 3:2 gegen Dänemark am Sonntag den Einzug ins WM-Viertelfinale. Den entscheidenden Versuch verwandelte Rakitic gegen Dänen-Schlussmann Schmeichel, der zuvor zwei Elfmeter parieren konnte.

Kroatien gehört erstmals seit der Endrunde 1998 wieder zu den besten acht Teams der Welt. Im Viertelfinale wartet nun am Samstag in Sochi überraschend Gastgeber Russland, der Ex-Weltmeister Spanien ausgeschaltet hatte. Die Dänen müssen dagegen auch nach 20 Jahren auf ihr zweites WM-Viertelfinale warten. Modric war vier Minuten vor Ende der Verlängerung mit einem Strafstoß an Schmeichel gescheitert.

Mathias Jörgensen mit dem schnellsten dänischen WM-Tor nach 58 Sekunden und Mandzukic mit dem direkten Ausgleich (4.') hatten den 40 851 Zuschauern Hoffnung auf ein weiteres Achtelfinal-Spektakel gemacht. Doch nach viel Langeweile und Leerlauf in 120 Minuten musste die Entscheidung in einem dramatischen Elfmeterschießen fallen.