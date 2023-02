Die alpine Ski-WM in Frankreich endet mit einer famosen Aufholjagd des Norwegers Henrik Kristoffersen.

Kristoffersen jubelt, Osch verpasst die Top 40

Österreich hat bei der alpinen Ski-WM in Frankreich auch zum Abschluss die ersehnte erste Goldmedaille verpasst. Manuel Feller fiel am Sonntag im abschließenden Männer-Slalom nach Halbzeitführung noch auf den siebten Rang zurück (auf 0''67).

Gold ging an den Norweger Henrik Kristoffersen, der sich dank Laufbestzeit im zweiten Durchgang noch vom 16. auf den ersten Platz nach vorne katapultierte. Silber holte der Grieche AJ Ginnis (auf 0''20). Die Bronzemedaille sicherte sich der Italiener Alex Vinatzer (auf 0''38).

Auch Matthieu Osch war im Einsatz. Zunächst stand am Samstag die Qualifikation für den Slalom auf dem Programm. Für Osch endete der Wettkampf mit einem Ausfall im zweiten Durchgang. Joachim Keghian war seinerseits bereits im ersten Lauf ausgeschieden.

Glück im Unglück für Osch: Über die Nationenquote rutschte der 23-Jährige doch in den Wettbewerb. Am Sonntag klassierte er sich schließlich unter 100 Teilnehmern an Position 48 (auf 13''85). 53 Fahrer erreichten das Ziel.

Matthieu Osch fehlen rund sechs Sekunden, um zu den besten 40 Slalomfahrern zu gehören. Foto: AFP





