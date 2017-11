(jg) - Nach der dritten Niederlage in acht Tagen traten Spieler und Trainer von RB Leipzig mit maximalem Frust die auch noch verspätete Heimreise von einem erneut punktlosen Champions-League-Trip an. Als hätte die bittere 1:3-Niederlage beim FC Porto am Mittwochabend nicht gereicht, musste der Rückflug am Donnerstag auch noch um rund drei Stunden verschoben werden: Nach Angaben des Reiseveranstalters Luxair ist der Co-Pilot der Chartermaschine erkrankt.

Der Laune von RB-Trainer Ralph Hasenhüttl dürfte die ungewollte Planänderung kaum zuträglich gewesen sein. Er haderte noch lange nach der Niederlage mit den Unachtsamkeiten bei Standardsituation, durch die seine Mannschaft das so dringend benötigte Unentschieden gegen die Portugiesen verspielte. „Das dürfen wir auf die Art und Weise nicht aus der Hand geben“, sagte der 50 Jahre alte Österreicher. Wahnsinn sei es, dass seine Mannschaft nach all dem Aufwand nichts Zählbares mitnehme.

Regeneration leidet



Eigentlich war vorgesehen, dass die Mannschaft am Donnertsgmorgen um 11.15 Uhr mit Luxairflug LG7732 aus Porto nach Leipzig durchstartet. Am Frühstückstisch folgte dann aber die Nachricht, dass der Co-Pilot erkrankt ist und erst einmal Ersatz besorgt werden muss.

Unter der verspäteten Rückkehr leidet auch die Regeneration vor der Begegnung am Samstag gegen Hannover (15.30 Uhr). "Bild" zitiert Kapitän Willy Orban: "Gerade jetzt ist es wichtig, schnell und gut zu regenerieren. Die Spiele zuletzt haben Kraft gekostet. Aber wir wollen mit einem Erfolgserlebnis in die Länderspielpause gehen und gegen Hannover drei Punkte holen!“



Beim Hinflug mit Luxemburgs nationaler Fluggesellschaft war für die Leipziger noch alles glatt gelaufen: