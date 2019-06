Während die Luxemburger Athleten gerade in Minsk antreten, wurde bekannt, dass die nächsten Europaspiele definitiv im polnischen Krakau stattfinden.

Krakau wird Gastgeber der Europaspiele 2023

(dpa) - Krakau und die Region Kleinpolen richten in vier Jahren die dritten Europaspiele aus. Das gaben die Europäischen Olympischen Komitees am Samstag in Minsk per Twitter-Mitteilung bekannt.



Krakau folgt damit auf Baku 2015 und die weißrussische Hauptstadt, wo die zweite Auflage noch bis Sonntag, 30. Juni, stattfindet. Außer den Polen gab es keinen weiteren Bewerber für 2023.