Die Mannschaft von Trainerin Tara Booker spielt in der kommenden Saison in der LBBL.

Basketball

Kordall steigt ins Oberhaus auf

Vier Jahre nach dem Abstieg in die Nationale 2 kehrt Kordall zur kommenden Spielzeit zurück ins Oberhaus. Am Sonntagabend behauptete sich der Fusionsverein am fünften Spieltag der Aufstiegsgruppe mit 88:85 beim Tabellenzweiten Mondorf.

Zwar können Mondorf und Mamer noch theoretisch mit dem Team von Trainerin Tara Booker gleichziehen, bei Punktgleichheit würde Kordall im Dreiervergleich jedoch einen der beiden ersten Ränge belegen.

In der Nationale 2 steigen zwei Mannschaften direkt auf. Der Drittplatzierte trifft in einer Best-of-three-Serie auf das zweitbeste Team der Abstiegsgruppe der LBBL.

