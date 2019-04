Ohne Satzverlust qualifiziert sich die Tischtennis-Nationalspielerin für die Hauptrunde bei der Weltmeisterschaft. Damit stehen drei Luxemburgerinnen unter den besten 128.

Konsbruck stürmt ins Hauptfeld der WM

Auf die Tischtennisfrauen ist Verlass. Dass Ni Xia Lian, Sarah de Nutte und Danielle Konsbruck ihren männlichen Kollegen im internationalen Vergleich überlegen sind, haben die drei nun auch bei der WM in Budapest bewiesen. Durch zwei klare Qualifikationssiege von Konsbruck stehen drei Luxemburgerinnen im Hauptfeld unter den 128 besten Spielerinnen der Welt. Lediglich Sarah Meyer schied vorzeitig aus.

„Ich habe mich in den vergangenen beiden Wochen intensiv vorbereitet und bin sehr froh in der Hauptrunde zu stehen“, sagte Konsbruck, nachdem sie jeweils mit 4:0 gegen die Bulgarin Gabriela Ivanova und Chong Weng I aus Macau gewonnen hatte. „Vor allem war mein Kopf stabil, womit ich in jüngster Zeit etwas zu kämpfen hatte.“

Ni und de Nutte souverän

Bereits in der zweiten Hauptrunde stehen Ni und de Nutte im Doppel nach ihrem 4:2-Sieg gegen Izabela Lupulesku und Sabina Surjan aus Serbien. Im Einzel treten die beiden erst heute an.

Bei den Männern verpasste Luka Mladenovic am Montag das Hauptfeld nach einem 2:4 in der Zwischenrunde gegen den Niederländer Ewout Oostwouder nur knapp. An der Seite von Eric Glod zeigte Mladenovic wenig später gegen das französischen Spitzendoppel mit dem Europameister von 2016, Emmanuel Lebesson, und Partner Tristan Flore eine gute Leistung. Nach 1:0-Satzführung hieß es am Ende 1:4. Im Mixed mit Ni hatte der 20-Jährige gegen die chinesischen Stars Xu Xin und Liu Shiwen allerdings keine Chance.

Glod und Gilles Michely schieden im Einzel nach der Qualifikationsphase aus.



Luka Mladenovic (oben links) und Eric Glod im Duell mit Emmanuel Lebesson (unten rechts) und Tristan Flore. Foto: Screenshot/LaolaTV