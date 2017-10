(jan) - Der luxemburgische Nationaltorwart Anthony Moris sitzt auf der Bank, als sein Konkurrent auf dem Rasen die Menge zum Toben bringt. KV Malines liegt am neunten Spieltag der belgischen Jupiler League bei Mouscron mit 1:2 zurück. In der zweiten Minute der Nachspielzeit wagt sich dann Keeper Coosemans mit nach vorne.

Moris, der sich nach einem Kreuzbandriss noch nicht in Topform befindet, darf mitansehen, wie sein 25 Jahre alter Stellvertreter an der Strafraumgrenze an den Ball kommt und zum wilden Dribbling ansetzt. Erst verliert er die Kugel, dann bekommt er sie zurück - und schweißt den Ball dann einfach mal flach in den Sechzehner. Dort steht Außenverteidiger Cobbaut, der zum Ausgleich einschiebt.

Coosemans, bei dem anschließend alle Dämme brechen, holt sich noch die Gelbe Karte ab, weil er sich beim Jubeln das Trikot vom Leib reißt. Anschließend wird er von einer Traube aus Mitpielern eingehüllt. Für Moris hingegen dürfte es nach diesem Auftritt nicht unbedingt leichter werden, seinen Stammplatz zurück zu erobern.