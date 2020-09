Kommentar zur FLF-Auswahl: Falsche Bescheidenheit

Die FLF-Auswahl zeigt konstant gute Leistungen, doch die Zielsetzung bleibt bescheiden. Das muss jetzt aufhören. Ein Kommentar.

Die Luxemburger fühlen sich in der Außenseiterrolle wohl. Die ersten beiden Begegnungen der Nations League haben aber deutlich gezeigt, dass die FLF-Auswahl in der Gruppe 1 der Liga C keineswegs der Underdog ist. Obwohl die Fußball-Nationalmannschaft nach zwei Spieltagen nur Platz zwei belegt, ist Luxemburg bislang das stärkste Team der Gruppe.

In den verbleibenden vier Partien müssen Nationaltrainer Luc Holtz und seine Schützlinge den Anspruch haben, die Tabellenführung zu erobern ...