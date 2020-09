Kommentar zum Tennis: Ende der Langeweile

Ohne Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic sind die US Open nicht weniger wert. Das Fehlen der Seriensieger tut dem Grand-Slam-Turnier gut.

Es ist 16 Jahre her, bei den French Open 2004, als zum vorerst letzten Mal weder Roger Federer noch Rafael Nadal oder Novak Djokovic im Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers standen. Vor allem deshalb waren die US Open 2020 so ein besonderer Wettkampf.

Nach Absage von Federer (Operation) und Nadal (Corona) sowie der Disqualifikation Djokovics, der im Achtelfinale eine Linienrichterin am Hals getroffen hatte, war klar, dass es einen neuen Grand-Slam-Sieger geben würde ...