Thomas Tuchel ist nicht mehr Trainer von Borussia Dortmund. Nach zwei Jahren ist die Zusammenarbeit mit dem oftmals als Taktikgenie ausgewiesenen Coach beendet.

Auf den ersten Blick mag dies verwundern. Tuchel hatte am Samstag mit dem Pokalsieg den ersten großen Titel seit 2012 nach Dortmund geholt und in der Vorsaison in der Meisterschaft den besten Punkteschnitt des BVB aller Zeiten erzielt.

Sportlich gab es überhaupt keinen Grund zur Trennung, alle Ziele wurden erreicht ...