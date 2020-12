Kommentar: Testspiele gegen Katar sind kein großes Problem

Die luxemburgischen Fußballfans sind wütend, weil die FLF-Auswahl gegen Katar antreten muss. Doch statt die Testspiele zu boykottieren, sollte während der WM 2022 protestiert werden. Ein Kommentar.

Als am Dienstagabend bekannt wurde, dass Katar im Rahmen der WM-Qualifikation jeweils zwei Testspiele gegen jede Mannschaft der Gruppe A bestreiten wird, war die Empörung bei vielen Luxemburgern groß.

Duelle mit der zu Recht in der Kritik stehenden Nation kommen bei leidenschaftlichen Fußballfans gar nicht gut an. Schließlich hat seit der WM-Vergabe vor zehn Jahren fast jede Nachricht einen faden Beigeschmack, die Katar mit der beliebtesten Ballsportart der Welt in Verbindung bringt.

Copa America, WM-Qualifikation und Gold-Cup