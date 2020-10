Kommentar: Spielmodus vereinfachen

Die Corona-Pandemie stellt den Basketballverband vor Probleme. Ein Chaos droht, doch die Abänderung des Ligaformats könnte dieses abschwächen.

Wie schon beim Saisonabbruch im März hat der Basketballverband FLBB schnell und richtig gehandelt. Es gibt mittlerweile so viele positive Fälle oder Quarantänesituationen in der Total League, dass immer nur zwei oder drei Partien an einem Spieltag stattfinden könnten. Das macht keinen Sinn. Die Wettbewerbsverzerrung wäre enorm.

In dieser Woche beraten sich Verband und Clubs, wie es mit der Meisterschaft weitergeht ...