Kommentar: Luxemburg sucht den Superstar

Die Fußball-Nationalmannschaft hat den Aufstieg in die Liga B der Nations League nur knapp verpasst. Für den nächsten Schritt braucht die FLF-Auswahl einen Ausnahmekönner. Ein Kommentar.

Die Fußball-Nationalmannschaft ist besser als je zuvor. Mit etwas Glück und weniger Verletzungspech hätte die FLF-Auswahl in die Liga B der Nations League aufsteigen können. Dort wäre es möglicherweise zu Duellen mit Stars wie Norwegens Erling Haaland gekommen.

Nationaltrainer Luc Holtz hat keinen solchen Ausnahmekönner in seinem Aufgebot. In der Nations League ließen zwar immer wieder Luxemburger ihr Potenzial aufblitzen, konstant in allen Partien überzeugen, konnte aber keiner.

Um das nächste Level zu erreichen, braucht das Team Schlüsselspieler, auf die in jeder Begegnung Verlass ist ...